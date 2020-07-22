Рада приняла в первом чтении законопроект об управлении отходами

Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об управлении отходами".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2207-1-д в первом чтении проголосовали 234 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на совершенствование системы управления отходами, обеспечение законодательного и нормативно-правового регулирования отношений в сфере управления отходами с учетом требований директив Европейского Союза, улучшение состояния окружающей природной среды и достижение целей устойчивого развития.

В частности, проектом предлагается ввести иерархию управления отходами и основные требования к расширенной ответственности производителя, ввести систему долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Проектом закона предусмотрено внедрение информационной системы управления отходами, которая призвана упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами. Введение подсистемы открытых реестров обеспечит доступ к информации образователями и других владельцев отходов, общественности. Предлагается усилить контроль за сбором и обработкой опасных отходов путем усиления требований к лицензированию такой деятельности.

Законопроектом также предлагается установить порядок сбора, вывоза и обработки бытовых отходов, обеспечить внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусмотреть требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисления платы за такую ​​услугу.

Проектом также предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, которыми установить систему ответственности за правонарушения в сфере управления отходами.