Рада изменила норму УПК по рассмотрению дела коллегией из трех судей в первой инстанции

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за инициативу во втором чтении в целом проголосовало 278 народных депутатов.
Документом предполагаются изменения в УПК Украины в части рассмотрения дела судом первой инстанции коллегией судей из 3 человек.
Согласно тексту законопроект, уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого. Уголовное производство в отношении нескольких обвиняемых осуществляется коллегиально судом в составе трех судей в отношении всех обвиняемых, если хотя бы один из из них заявил ходатайство о таком рассмотрении.