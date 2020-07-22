Рада приняла закон о реформе патентного законодательства

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2259 о реформе патентного законодательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 238 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Пересмотр действующего законодательства Украины в сфере охраны прав на изобретения и полезные модели обусловлен необходимостью обеспечить эффективное выполнение Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой", – указывается в пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте Рады.

Отмечается, что закон предусматривает расширение перечня объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана, возможность подачи заявок в электронной форме, уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения, а также предусматривает расширение перечня прав и обязанностей субъектов прав на изобретения.

Кроме того, закон обуславливает предоставление права любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение, а также предусматривает возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке.

Как сообщалось, 5 февраля Рада 369-тью голосами приняла законопроект №2259 в первом чтении.