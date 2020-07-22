Рада приняла закон о защите прав на торговые марки и борьбе с патентным троллингом

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2258 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 252 народных депутата при необходимых 226 голосах.

В ходе заседания парламентарии поддержали четыре правки, поданные главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым (фракция "Слуга народа") об отмене санкций за патентный троллинг в размере до 236 млн грн.

"Комитет (финансовый – ИФ) отклонил все указанные правки, но после дискуссии с автором не отрицает, чтобы они были учтены. Правки убирают штраф до 236 млн грн, но наказание при этом остается – за патентный троллинг суд может присудить в соответствии с нанесенным ущербом", – сказала одна из авторов законопроекта, замглавы финансового комитета Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, на вечернем заседании 4 февраля Рада 350-тью голосами приняла в первом чтении законопроект №2258.

"Обжаловать фейковые патенты долго, дорого и сложно, а ответственность за троллинг почти символична. Если кто-либо использует вашу торговую марку или очень похожую на нее, у правообладателя сегодня нет возможности это обжаловать, кроме как в судебном порядке. И, к сожалению, действующей судебной системой такое обжалование – это тоже долго, дорого и сложно", – поясняла законопроект Пидласа.

Законопроект закрепляет перечень оснований для отказа в регистрации торговой марки или промышленного знака, предусматривает открытие базы данных заявок на торговые марки для дорегистрационной защиты.