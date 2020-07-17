Разумков объявил, что ІV сессия работы парламента начнется во вторник, 1 сентября, 2020 года, а также призвал коллег прийти на заседание внеочередной сессии Рады, которая состоится во вторник, 21 июля, в 12:00.
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Разумков созвал внеочередное заседание Рады для принятия закона о снижении «зеленого тарифа»
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады по требованию народных депутатов.
Как сообщается на сайте парламента, внеочередное заседании назначено на 12:00 вторника, 21 июля, передает БизнесЦензор.
Согласно повестке внеочередного заседания, первым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа" для производства электроэнергии из альтернативных источников.
Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений "О публичных закупках", устанавливающий преференции для отечественных производителей, проект закона "Об управлении отходами", об усилении защиты прав на торговые марки, о господдержке инвестиционных проектов, о сельскохозяйственной коммерции, а также о налоговых льготах для кинопроизводителей.
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