Разумков объявил, что ІV сессия работы парламента начнется во вторник, 1 сентября, 2020 года, а также призвал коллег прийти на заседание внеочередной сессии Рады, которая состоится во вторник, 21 июля, в 12:00.
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Разумков закрыл III сессию Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию работы парламента ІХ созыва.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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