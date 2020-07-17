Рада приняла законопроект об оборонных закупках

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2398-д "Об оборонных закупках".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ в повторном втором чтении поддержало 276 народных депутатов.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Законопроектом предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов, внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники, а также постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО. Государственным заказчикам отныне предоставляется возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, осуществлять закупки по импорту.

Законопроектом предусмотрено осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования, поддержка национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора.

Одновременно предусмотрено предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции; возможность заключения инвестиционных соглашений на развитие производства.