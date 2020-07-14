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Рада приняла за основу законопроект об электронной розничной торговле лекарствами
15:57 14.07.2020 |
Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект №3615-1 о внесении изменений в ст. 19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.
Соответствующее решение парламент принял 308 голосами "за" на внеочередном заседании во вторник.
Согласно пояснительной записке, обнародованной на сайте Рады, принятие указанного документа даст возможность защитить потребителей от несоблюдения условий хранения и перевозки лексредств, а также от нарушения процедуры оборота лексредств, включая некачественные и фальсифицированные препараты.
Инициаторами законопроекта являются нардепы Сергей Кузьминных, Михаил Радуцкий, Валерий Дубиль, Оксана Дмитриева, Лада Булах, Виктория Вагнер, Олесь Довгий, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Максим Перебийнис, Ярослав Дубневич.
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