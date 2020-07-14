Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Принятие соответствующего законопроекта №2426 во втором чтении и в целом поддержали 237 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, которые обеспечат упрощение ведения хозяйственной деятельности в этой сфере. Подавляющее большинство положений законопроекта направлено ​​на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятие неэффективных регуляторных ограничений.

В законе уточнено определение приемных пунктов. Следовательно, приемный пункт может быть отдельным субъектом хозяйствования, который отвечает определенным требованиям, а не быть только на территории специализированных предприятий. Также вводится расчетная квитанция при покупке металлолома у физических лиц.

Вместе с тем на законодательном уровне утверждено требование осуществления видеофиксации и сохранения соответствующих видеозаписей в течение трех месяцев,

Законом вводится реестр предприятий, осуществляющих деятельность с металлоломом, который будет функционировать на сайте МЭРТ.

Этот закон вступит в силу через три месяца после опубликования в парламентской газете "Голос Украины", а еще через три месяца вступят в силу статьи, которые нуждаются в отсрочке из-за необходимости разработки подзаконных актов.