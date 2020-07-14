Рада установила одинаковые для всех правила взимания сборов в авиации - Криклий

Верховная Рада установила одинаковые для всех правила взимания государственных сборов в авиации.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя принятие закона об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, сообщает пресс-служба министерства.

"Закон четко определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, которую отправляют или принимают в аэропорту Украины. Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов. Но такие изменения вовсе не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их сумму. Принятым законом устанавливаются единые правила игры для всех авиаперевозчиков ", - подчеркнул Криклий.

По его словам, взимание этих сборов является успешной международной практикой, применяемой в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае и Австралии.

В то же время в Украине аналог этого сбора существовал много лет. «Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой - UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышения цен на билеты из-за этого закона не произойдет», - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении изменения в Воздушный кодекс Украины относительно совершенствования механизма взимания государственных сборов с субъектов авиационной деятельности.

Документом предусмотрено закрепление в терминологическом аппарате понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности", а также дополнение Воздушного кодекса Украины статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который вылетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

При этом устанавливается ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, определенных этим Кодексом.