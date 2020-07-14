Зеленский отозвал законопроект o зарплатах чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

Об этом во время заседания Верховной Рады заявил заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

Как отметила перед заседанием Рады народный депутат Украины Галина Янченко, законопроект №3708 содержит предложение, чтобы ограничение зарплаты госчиновников 47 тысячами гривен действовало не более трех месяцев от начала применения этой нормы.

"И в случае его принятия срок действия ограничения должен был закончиться 13 июля. Однако, сегодня мы не будем рассматривать этот проект закона, поэтому ограничение зарплат сохранится", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

29 апреля 2020 года Кабинет министров до конца карантина, призванного не допустить распространение коронавируса в Украине, ограничил суммой в 47 тыс. грн уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов.