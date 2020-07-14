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Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн
Верховная Рада выделила дополнительно на проведение выборов 1млрд 263млн 954,1 тыс. грн за счет расходов Фонда борьбы с Covid-19.
За соответствующий законопроект № 3712 о внесении изменений в приложения №3 и 6 в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о финансировании выборов за основу и в целом проголосовало 332 и 330 народных депутатов соответственно.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно принятым изменениям, на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов выделяется 10млн 841,5 тыс. грн, на проведение выборов народных депутатов 994,8 тыс. грн, субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов составляет 1млрд 252млн 117,8 тыс. грн.
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