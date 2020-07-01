Офис президента представил законопроект об «инвестиционных нянях»

В Офисе президента Украины представили законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций.

исе президента Украины представили законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций.

Законопроект был представлен в ходе заседания Национального совета реформ заместителем руководителя Офиса Юлией Ковалив. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание проходило под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Ковалив, основой документа стала идея, которую президент назвал «инвестиционными нянями».

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

«Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности», - подчеркнула Ковалив.

Инвесторы также получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов.

«Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов», - отметила Ковалив.

По ее словам, законопроект прошел предварительное обсуждение с правительством, профильными комитетами ВР и Национальным инвестиционным советом.

Как сообщал УНИАН, 22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny («инвестиционная няня» - УНИАН). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7», этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.

20 мая 2020 года Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года своей работы проанонсировал, что в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект о так называемых "инвестиционных нянях".



