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В Раде хотят запретить продажу или аренду недвижимости без участия риэлторов
23:24 26.06.2020 |
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.
Текст законопроекта (№3618) размещен на сайте парламента. Его автором являются ряд депутатов.
Согласно 7 статье законопроекта, риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных настоящим законом.
«Видами риелторской деятельности является предоставление риелторских услуг, к которым относятся: посреднические услуги по покупке, продаже, найму (аренде), ссуде недвижимого имущества, а также осуществление других операций с недвижимостью, связанных с приобретением, изменением, прекращением прав на недвижимое имущество, в том числе путем публичных предложений; информационные, консультационные, аналитические, мониторинговые и другие услуги, связанные с приобретением, изменением, прекращением прав на недвижимое имущество; услуги агентов условного депонирования; услуги, связанные с проведением публичных торгов; другие посреднические услуги с недвижимым имуществом, результатом которых становится совершение действий, направленных на установление, изменение, прекращение прав на недвижимое имущество», - говорится в тексте законопроекта.
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