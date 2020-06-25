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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Раде зарегистрировали законопроект о локализации

14:16 25.06.2020 |

Право

 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о локализации, который распространяется на четыре подотрасли машиностроения.

Об этом сказано на сайте Верховной Рады Украины, сообщает БизнесЦензор.

Номер законопроекта - 3739. Авторами выступили народные депутаты Дмитрий Наталуха, Дмитрий Кисилевский и Роксолана Пидласа. Всего законопроект подписали 37 народных депутатов из разных депутатских фракций и групп.

Законопроект выделяет 4 основные подотрасли машиностроения для которых предлагает локализацию на уровне 25-40%. После вступления закона в силу, авторы прогнозируют в течении следующих 3-5 лет рост ВВП на 3,9% и создание более 62 тыс новых рабочих мест.

В зарегистрированном проекте закона, предлагается создать рынок тем инвесторам, которые вкладывают в производство в Украине. "Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан, - размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города", - отмечает автор законопроекта, Дмитрий Кисилевский.

По словам нардепа, Украина превращается в экономическую колонию, которая экспортирует все больше сырья и наращивает импорт высокотехнологической продукции. Международный опыт говорит обратное - страны минимизируют импорт и защищают своего производителя. Так в США и ЕС уровень проникновения импорта в публичные закупки не превышает 5%, в то время как в Украине - порядка 50%.

На своей странице в Facebook депутат объясняет, что в развитых странах уже давно приняты соответствующие законы, которые защищают своих производителей. В Америке это - Buy American Act, в ЕС - директива 2014/25/ЄС, позволяющая заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля европейской составляющей менее 50%

"К сожалению, наша страна не имеет возможности "залить деньгами" свою экономику, как это сделали США, ЕС и Китай. Но мы все еще можем требовать, чтобы товары, которые покупает государство, были частично или полностью произведены в Украине", - подчеркивает народный депутат.

В чем суть предложенного законопроекта:

* Распространяется на 4 подотрасли машиностроения: ж/д транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение;

* Предполагает требование локализации на уровне 25-40%

* Локализация является квалификационным критериев для участия в закупке. (Способен обеспечить локализацию - участвуй в тендере и конкурируй)

* Методику определения степени локализации утверждает Кабинет министров Украины;

* Наличие конкуренции местных производителей либо локализаторов по тем товарным позициям, которые предлагаются в локализации.
 

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