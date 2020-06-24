Рада ввела льготную арендную плату для не работающих из-за карантина арендаторов

Народные депутаты Украины поддержали во втором чтении норму законопроекта №3377, предоставляющую право не работающим в период карантина арендаторам уплачивать исключительно коммунальные услуги и налоги.

Депутаты, в частности, не проголосовали правку №23, которой предлагалось упразднить льготы для арендаторов, предусмотренные в проголосованной в первом чтении редакции законопроекта №3377.

"Спасибо ВР за поддержку нормы, направленной на защиту арендаторов, не работающих в карантин. Мы предложили очень простую и справедливую норму, по которой такие арендаторы должны платить только коммунальные платежи и налоги на имущество (пропорционально площади аренды). Однако норма настолько не понравилась арендодателям, желающим зарабатывать в кризис, что трижды (!!!) сбивалась в разных законопроектах. В законопроекте №3377 о поддержке креативных индустрий норму удалось отстоять. Ждем подписания президентом", - написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.

Как он отметил во время заседания ВР, комитет во время подготовки ко второму чтению законопроекта отказался от этой нормы.

Как сообщалось, 16 июня нардепы проголосовали во втором чтении законопроект № 3377, предусматривающий оказание государственной поддержки сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу в связи с карантином, связанным с распространением коронавирусной болезни.