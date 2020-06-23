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Министр юстиции: мы внесём в Раду свой законопроект по люстрации, не дожидаясь решения КС
Ни в Верховной Раде, ни в Офисе президента нет законопроектов, которые бы откорректировали закон об очищении власти с учётом решения ЕСПЧ, Кабинет министров внесёт такой законопроект в Раду, не дожидаясь решения Конституционного суда по данному вопросу.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник в ходе рассмотрения в КС представлений Верховного суда Украины и 47 народных депутатов относительно конституционности закона об очищении власти, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря сказала, что законопроектов в парламенте по этому вопросу нет.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Верховной Рады вносить изменения в действующий закон о люстрации или принимать другой закон, регулирующий люстрационные процедуры, она отметила: "В плане законопроектной работы этого нет".
Представитель президента в КС Федор Вениславский подчеркнул, что нет сомнений в том, что люстрации была необходима, но оспариваемый в КС закон об очищении власти "во многих своих положениях сомнительный".
Отвечая на вопрос о том, готовится ли в Офисе президента законопроект, который бы отрегулировал спорные люстрационные вопросы с учётом решения ЕСПЧ, Вениславский сказал: "в Офисе президента идут дискуссии относительно подготовки законопроекта, на данный момент законопроекта нет, идут предварительные консультации".
В перерыве слушания дела министр юстиции Украины Денис Малюська напомнил журналистам, что министерство юстиции Украины разработало законопроект, который регулирует люстрационные вопросы, законопроект будет внесен на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.
Отвечая на вопрос агентства о том, не целесообразно ли дождаться решения КС относительно конституционности закона об очищении власти прежде, чем вносить в парламент новый законопроект, чтобы избежать ошибок повторно при принятии закона, Малюська сказал: "конечно, ждать - наиболее удобная позиция, но у нас есть решение ЕСПЧ и решение судов о взыскании миллионных сумм едва ли не ежемесячно. Причинять убытки государству и ждать, потому что лучше дождаться конституционного суда, это не опция для нас. Безусловно, нам интересна позиция конституционного суда. Но настолько у меня сложилось впечатление, им тоже интересно наше мнение и они ждут, что мы уберем львиную часть проблем своим законопроектом".
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