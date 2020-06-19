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Рада приняла закон о внедрении новых финансовых инструментов на рынке капитала
14:09 19.06.2020 |
Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".
За проект № 2284 проголосовало 285 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Целью закона является урегулирование функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, развитие их инфраструктуры, а также обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций.
Документ определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках, регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении ценных бумаг, заключение и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.
Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) - рынок для малого и среднего бизнеса, и ввести гибкий рынок облигаций и контрактов деривативов - организованную торговую систему (OTF).
Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и отсутствии таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий - на товарном рынке.
В части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме этого, закон предусматривает введение общих правил выпуска ценных бумаг.
Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в первом чтении законопроект № 2284 об упрощении привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов на украинском рынке капитала.
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