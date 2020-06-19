Сдать права и сидеть в Украине. Как украинцев заставят платить за коммуналку

Александр СУКОВ / Деловая столица

Народные депутаты предлагают ввести обязательную реструктуризацию долгов на 5 лет, а также штрафы и запрет на выезд должников из страны.

Депутаты Верховной Рады Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюк (фракция "Слуга народа") предложили законопроект №3613 "Об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг". Этим проектом депутаты предлагают узаконить принудительную реструктуризацию долгов населения за жилищно-коммунальные услуги, которые сформируются по состоянию на 1 октября текущего года.

Уже сегодня долги за коммуналку в Украине - просто астрономические. По данным Госслужбы статистики, на 1 мая этого года украинцы задолжали всего 63,1 млрд грн, при этом больше всего за поставку и распределение природного газа - 25,6 млрд грн, и централизованное отопление и горячее водоснабжение - 20,5 млрд грн. Далее следуют долги за электроэнергию - 5,9 млрд грн, водоснабжение - 5,3 млрд грн, содержание домов и придомовой территории - 4,9 млрд грн и вывоз мусора - почти 1 млрд грн.

В Украине уже принимались законы о реструктуризации долгов за услуги ЖКХ - "О реструктуризации долгов по квартирной плате, плате за ЖКУ, потребленный газ и электроэнергию" (2003 г.) и "О реструктуризации долгов за предоставленные услуги по содержанию домов и зданий и придомовых территорий и коммунальные услуги, которые сформировались по состоянию на 1 декабря 2006 г.". Но эти законы не предполагают реструктуризации долгов, которые появились после 1 декабря 2006 г.

Действующее законодательство разрешает поставщикам услуг судиться с должниками, но суды, как правило, выносят решения о том, что ответчик может погашать долги в рассрочку, то есть - в течение нескольких лет. Кроме того, большинство поставщиков услуг не имеют средств для оплаты судебного сбора, который необходим при обращении в суд, поэтому "судебный" путь решения проблемы долгов - не самый эффективный. Авторы законопроекта ссылаются на данные Министерства юстиции, согласно которым в 2018 г. в органах исполнительной службы находилось более 250 тыс. исполнительных документов на взыскание долгов за ЖКУ на сумму 1,8 млрд, но выполнено было чуть больше половины документов на общую сумму 864,3 млн грн.

Депутаты еще в 2016 г. приняли закон, который позволяет предприятиям ТКЭ и водоканалам реструктуризировать их долги за энергоносители, теперь они хотят то же самое сделать с населением.

Примечательно, что подача законопроекта совпала со взятием на себя украинским правительством обязательств перед МВФ повысить платежную дисциплину домохозяйств и разработать для предприятий ТКЭ адекватные инструменты для взыскания платежей, в том числе - за счет более высоких штрафов и упрощения законодательства.

Что теперь будет с должниками?

Депутаты предлагают в законопроекте провести для населения принудительную реструктуризацию долгов, которые сформируются на 1 октября 2020 г., путем рассрочки их выплаты на срок до 5 лет в зависимости от суммы долга и уровня дохода граждан.

При этом Кабинет Министров будет устанавливать по каждой коммунальной услуге индикативный размер долга, и достижение этой планки потребует его реструктуризации.

Для реструктуризации долгов потребители должны будут заключить с управителем дома или с поставщиком услуг соответствующие договоры, которые предполагают равномерное ежемесячное погашение реструктуризированной задолженности. При этом платежи по реструктуризированным долгам и текущая оплата услуг не должны превышать 25% от доходов работающих граждан и 20% доходов - для пенсионеров и получающих любые виды социальной помощи. А если потребители не успеют погасить долг, то срок договора будет продлеваться до полного погашения.

Однако помимо "пряников" законодатели предлагают установить и порядок использования "кнута", который будет подстегивать потребителей заключать договора реструктуризации. В частности, поставщики коммунальных услуг будут освобождены от уплаты судебного сбора при обращении в суд любой инстанции за взысканием долга. Если суд присудит принудительно взыскать долги за ЖКУ, то с работающего украинца исполнительная служба может списывать до 50% его зарплаты. Однако даже если должник отдает часть зарплаты, кредиторы все равно могут обращаться в суд и требовать теперь уже взыскания долга за счет имущества должника (но это - при условии, что долги превышают установленный Кабмином индикативный размер).

При этом государственный исполнитель может вынести решение запретить должнику выезжать за пределы Украины, управлять транспортом, пользоваться охотничьим и другим оружием, ходить на охоту (спасибо, что не на рыбалку). Напомним, что такие меры ограничения свободы уже действуют в течение нескольких лет против должников по уплате алиментов.

Кроме того, законодатели предлагают наказывать потребителей, которые не платят за услуги годами. Если долг превышает сумму платежей за год, то на должника можно будет наложить штраф в 20% от суммы долга. Если размер долга превышает сумму платежей за 2 года, то штраф вырастает уже до 30% от суммы долга, а если долг накопился за 3 года - штраф вырастает до 50% от размера долга.

Сегодня размер пени за неуплату услуг ЖКУ составляет 0,01% за каждый день просрочки, поэтому за год набегает смехотворная штрафная санкция - 3,65%.

Игра в одни ворота

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко считает, что этот законопроект повысит платежную дисциплину в сфере ЖКХ. Но принятие только одного этого законопроекта будет несправедливым - для потребителей услуг ужесточается порядок взыскания долгов, но при этом они не получают никаких механизмов защиты от злоупотреблений со стороны поставщиков услуг. Например, в Украине нет инструментов защиты прав потребителей ЖКУ, и их никто не защищает от того, что услуги могут быть предоставлены несвоевременно или ненадлежащего качества. "Не будет же потребитель по каждой платежке, с которой он не согласен, идти в суд", - отметил он.

По его словам, поставщики коммунальных услуг могут, например, выставить счета по завышенным тарифам, но в Украине нет закона, который бы позволял проконтролировать поставщика услуги и остановить такой произвол. "К сожалению, Жилищно-коммунальная инспекция, которая работает в большинстве европейских стран, и которая контролирует поставщиков услуг, у нас в 2011 г. была ликвидирована", - сказал Попенко.