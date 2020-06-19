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ВР приняла закон об общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду
08:06 19.06.2020 |
Верховная Рада 18 июня приняла закон, который позволит проводить общественное обсуждение по оценке влияния на окружающую среду в процессе планируемой хозяйственной деятельности (в частности, общественные слушания) без риска распространения COVID-19.
Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об оценке влияния на окружающую среду" по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 3438 поддержал 231 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.
"Принятие проекта закона позволит обеспечить проведение оценки влияния на окружающую среду без риска распространения коронавирусной болезни (COVID-19), связанного с необходимостью проведения массовых мероприятий в процессе общественного обсуждения планируемой деятельности после представления отчета по оценке влияния на окружающую среду", - говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, по состоянию на 2 апреля 2020 года по Украине должно пройти 48 общественных слушаний, на период карантина должны быть организованы еще 110. Организация и проведение таких мероприятий ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан. В то же время остановка процедуры лишит субъект хозяйствования права получить заключение по оценке влияния на окружающую среду и, как следствие, приведет к полной остановке его деятельности; отсрочка мероприятий по модернизации, реконструкции и т.п.; невозможности получения и/или остановки процесса получения субъектами хозяйствования документов разрешительного характера и лицензий.
Ожидается, что принятый закон обеспечит учет замечаний и предложений общественности по защите окружающей среды и здравоохранения населения в процессе осуществления хозяйственной деятельности без необходимости остановки на период действия карантина разрешительных процедур.
Закон дополняет статью 17 "Заключительные и переходные положения" закона "Об оценке влияния на окружающую среду" частью 21.
Предполагается, что в период действия карантина, установленного Кабинетом министров в связи с предупреждением распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), общественное обсуждение планируемой деятельности после представления отчета по оценке влияния на окружающую среду проводится исключительно в форме предоставления письменных замечаний и предложений, в том числе в электронном виде.
Общественные слушания не будут проводиться и назначаться на даты, приходящиеся на период действия карантина.
Запланированные общественные слушания, дата проведения которых приходится на период действия карантина, будут считаться несостоявшимися, и повторно не проводятся.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3438 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оценке влияния на окружающую среду" по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" 2 июня.
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