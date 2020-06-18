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Рада ввела мораторий на банкротство из-за накопленных во время карантина долгов
16:59 18.06.2020 |
Верховная Рада внесла изменения в Кодекс по процедурам банкротства для недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроект №3322 во втором чтении и в целом проголосовало 307 народных депутатов.
Законопроектом устанавливается, что на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12 марта 2020 года.
В то же время главное Юридическое управление Верховной Рады отмечает, что такое предложение не соответствует требованиям Конституции, поскольку предоставляет преимущества отдельной категории должников, нарушая принцип равенства всех субъектов права собственности перед законом.
Кроме того, законом внесены другие изменения в Кодекс по процедурам банкротства. В частности, предусматривается, что собрания комитета кредиторов могут проводиться дистанционно в режиме видеоконференции, а также путем опроса по электронной почте или почтовым отправлением.
При этом арбитражный управляющий освобождается от ответственности за несовершение действий, предусмотренных Кодексом, если они не могут быть совершены в условиях карантина.
Также законом продлены сроки проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве (несостоятельности), действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявления о проведении аукционов по продаже имущества должника, выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника, внешнего управления, ликвидации, реструктуризации долгов должника и погашения долгов должника.
Кроме того, на время карантина и 90 дней после него продлевается срок обращения должником с заявлением об открытии дела о банкротстве, приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, утвержденные планом санации или реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются.
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