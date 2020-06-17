Депутаты поддержали создание национального органа интеллектуальной собственности

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности".

За соответствующий законопроект № 2255 16 июня проголосовали 245 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон направлен на создание оптимальной, качественной и эффективной государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, способной сформировать, реализовать прозрачную публичную модель преодоления вызовов и рисков и предложить действенные инструменты сферы интеллектуальной собственности как стимулы для развития смежных экономических и общественных факторов.

Законом предусматривается создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС) как юридического лица публичного права, которое принадлежит к сфере управления Минэкономики. Профильное министерство при этом будет обеспечивать формирование и будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, а НОИС выполнять отдельные публичные функции по реализации государственной политики (выдача охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты права интеллектуальной собственности).

Таким образом, НОИС после принятия закона будет на законодательном уровне наделен соответствующими полномочиями.

Функции НОИС будет выполнять государственная организация, которая будет создана на базе государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» (заведение экспертизы), и будет принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Прозрачность деятельности НОИС будет обеспечиваться путем проведения внешнего аудита (финансового и управленческого); обнародования сметы финансов, направленных на обеспечения развития и функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности, и направлений их использования; проведения электронных публичных закупок, осуществляемых за средства государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности; устранения условий для коррупционных рисков в результате минимизации субъективного фактора в принятии решений (широкое внедрение автоматизации процессов регистрации сделок, совершение их в режиме реального времени); принятия решений в результате широкого социального диалога и с учетом общественного мнения; проведения общественного и профессионального мониторинга деятельности указанного органа.

Финансирование деятельности НОИС будет осуществляться за счет сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (эти сборы зачисляются в учреждения, которые осуществляет рассмотрение и экспертизу заявок, поданных с целью получения охранных документов на объекты права интеллектуальной собственности). Указанный подход полностью соответствует международным обязательствам Украины и опыту передовых государств мира (в частности, Южной Кореи, Франции, Сингапура, Финляндии, Дании, Грузии).