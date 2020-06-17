Рада поддержала проект о повышении штрафов в сфере охраны водных биоресурсов

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания».

За принятие соответствующего решения 16 июня проголосовали 305 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Проект закона разработан с целью усиления ответственности за нарушение правил использования объектов животного мира, а именно рыбы и других водных биоресурсов, а также усиления ответственности за нарушение требований по охране среды их обитания (загрязнение, проведение дноуглубительных, берегоукрепительных, гидромелиоративных работ) и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, разработка этого проекта закона обусловлена низким уровнем имеющихся штрафов, установленных еще в 2003 году, которые не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности.

Повышение размеров штрафов также позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты.

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в статью 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям, предлагается за загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, накладывать штраф на граждан в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (было от 3 до 7), а на должностных лиц - от 100 до 200 (было от 5 до 8).

Также за ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, предлагается налагать штрафы на должностных лиц от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 5-8).

В статью 85 настоящего Кодекса вносятся изменения, согласно которым предлагается за нарушение правил рыболовства наказывать предупреждением или наложением штрафа на граждан в размере от 40 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 2-10 и 10-30 соответственно).

За грубое нарушение правил рыболовства (рыболовство с использованием орудий лова лицами, которое не имеют разрешительных документов на специальное использование водных биоресурсов или пребывание на водном объекте или в прибрежной защитной полосе с запрещенными орудиями лова - взрывчатые, ядовитые вещества, орудия лова с применением электротока или другие, приспособленные для массового уничтожения рыбы, зверей или других видов животного мира) предлагается наказывать штрафом для граждан от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов с конфискацией орудий лова, средств совершения правонарушения и незаконно выловленных водных биоресурсов (было от 20 до 40).

За такое же нарушение для должностных лиц предлагается наказание от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий лова водных биоресурсов и средств совершения правонарушения, а также незаконно выловленных водных биоресурсов (было от 30 до 50).

За повторное грубое нарушение правил рыболовства будет наложен штраф на граждан от 400 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий лова и незаконно выловленных водных биоресурсов и на должностных лиц - от 800 до 1500 с конфискацией орудий лова водных биоресурсов и средств совершения правонарушения и незаконно выловленных водных биоресурсов.

Проектом закона также предусматривается: уточнение полномочий государственных органов и должностных лиц, осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере охраны, рационального использования и воспроизводства водных биоресурсов; уточнение положений Законов Украины «О животном мире» и «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», что позволит осуществлять рыбоохранные мероприятия на более высоком уровне.