Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада поддержала проект о повышении штрафов в сфере охраны водных биоресурсов
08:00 17.06.2020 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране водных биоресурсов и среды их обитания».
За принятие соответствующего решения 16 июня проголосовали 305 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
«Проект закона разработан с целью усиления ответственности за нарушение правил использования объектов животного мира, а именно рыбы и других водных биоресурсов, а также усиления ответственности за нарушение требований по охране среды их обитания (загрязнение, проведение дноуглубительных, берегоукрепительных, гидромелиоративных работ) и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечается, разработка этого проекта закона обусловлена низким уровнем имеющихся штрафов, установленных еще в 2003 году, которые не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности.
Повышение размеров штрафов также позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты.
В частности, проектом закона предлагается внести изменения в статью 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям, предлагается за загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима на водосборах, вызывающее их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, накладывать штраф на граждан в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (было от 3 до 7), а на должностных лиц - от 100 до 200 (было от 5 до 8).
Также за ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, предлагается налагать штрафы на должностных лиц от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 5-8).
В статью 85 настоящего Кодекса вносятся изменения, согласно которым предлагается за нарушение правил рыболовства наказывать предупреждением или наложением штрафа на граждан в размере от 40 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (было 2-10 и 10-30 соответственно).
За грубое нарушение правил рыболовства (рыболовство с использованием орудий лова лицами, которое не имеют разрешительных документов на специальное использование водных биоресурсов или пребывание на водном объекте или в прибрежной защитной полосе с запрещенными орудиями лова - взрывчатые, ядовитые вещества, орудия лова с применением электротока или другие, приспособленные для массового уничтожения рыбы, зверей или других видов животного мира) предлагается наказывать штрафом для граждан от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов с конфискацией орудий лова, средств совершения правонарушения и незаконно выловленных водных биоресурсов (было от 20 до 40).
За такое же нарушение для должностных лиц предлагается наказание от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий лова водных биоресурсов и средств совершения правонарушения, а также незаконно выловленных водных биоресурсов (было от 30 до 50).
За повторное грубое нарушение правил рыболовства будет наложен штраф на граждан от 400 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий лова и незаконно выловленных водных биоресурсов и на должностных лиц - от 800 до 1500 с конфискацией орудий лова водных биоресурсов и средств совершения правонарушения и незаконно выловленных водных биоресурсов.
Проектом закона также предусматривается: уточнение полномочий государственных органов и должностных лиц, осуществляющих государственный надзор (контроль) в сфере охраны, рационального использования и воспроизводства водных биоресурсов; уточнение положений Законов Украины «О животном мире» и «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», что позволит осуществлять рыбоохранные мероприятия на более высоком уровне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уже не «кукушка»: Смогут ли Коломойский и Ахметов «женить» Тимошенко и Ляшко
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы продолжают выводить доллар из Украины, но стараются его не задирать слишком высоко
|Так кто же высокие покровители Ольги Буславец?
|Юлия Тимошенко пойдет в суд, чтобы отменить меморандум с МВФ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото коррекционно снижается 17 июня после роста в предыдущий торговый день
|Нефть дешевеет 17 июня на данных API о запасах в США
|В DoZorro создали приложение для анализа документов тендерных предложений
|Депутаты поддержали создание национального органа интеллектуальной собственности
|Рада планирует стимулировать развитие виноградарства в Украине
|Верховная Рада ратифицировала соглашение с Данией о льготном кредитовании
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen