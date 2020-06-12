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КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры
16:00 12.06.2020 |
Конституционный суд Украины 11 июня принял решение по делу по конституционному представлению 55 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 Уголовного кодекса ("Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления") и признал оспариваемую статью неконституционной.
Об этом сообщает пресс-службы КС, передает Цензор.НЕТ.
"Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает прогнозируемость применения оспариваемой нормы Кодекса. По мнению народных депутатов Украины, статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Основного Закона Украины", - указывается в сообщении.
КС пришел к выводу, что в ст. 375 УК Украины не установлены критерии, по которым можно установить, какой приговор, решение или постановление является "неправосудным", а также не раскрыт смысл словосочетания "заведомо неправосудный", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществляется по этой норме.
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Судьи также подчеркнули, что уголовный закон должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и прогнозируемости. Юридическая неопределенность ст. 375 нивелирует конституционные предписания касательно независимости судей.
"Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины установил, что статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, а именно такому его элементу, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит ч. 1 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1, п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституции Украины", - указывается в сообщении.
Согласно решению КС, утрата силы статьи откладывается на шесть месяцев со дня принятия решения. Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей, в соответствие с Конституцией Украины и этим решением.
Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.
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