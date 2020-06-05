Верховная Рада ужесточила ответственность за непредоставление ответа на депутатские запросы, приняв законопроект №3354 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект во втором чтении и целом проголосовали 329 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает внести изменения в ст.188 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив ответственность за непредоставление ответа на депутатское обращение, депутатский запрос, а также увеличить размер уже существующих санкций, предусмотренных в соответствующей статье за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

Законопроектом также усиливает ответственность за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.

Согласно принятому законопроекту, невыполнение законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты, несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата, непредоставление, предоставление неправдивой или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного нарушения в течение года предусматривается штраф от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос народного депутата, непредоставление, предоставление неправдивой или неполной информации на такой запрос влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Аналогичное повторное действие в течение года предусматривает штраф от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создание преград в их работе во время осуществления ими своих полномочий, предоставление неправдивой или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, влекут наложение штрафа на должностных лиц от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение в течение года, за которое лицо уже было привлечено к административной ответственности, влечет за собой штраф в размере от 350 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.