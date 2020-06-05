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Малюська предложил выставить на продажу здания 27 тюрем
22:13 04.06.2020 |
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" №3591, который позволит продавать законсервированные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"На сегодня у нас существует 27 законсервированных тюрем, использовать которые, например, для разгрузки следственных изоляторов, невозможно. Кроме того, за последние три года наполнение тюрем сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 35 тыс. человек. Учитывая это, сегодня мы считаем целесообразным закрыть в 2020 году 9 учреждений исполнения наказаний и "донаполнить" соответствующие по режиму тюрьмы, оптимизируя таким образом расходы на тюремную систему", - сообщил Малюська.
Законопроектом предлагается разрешить продажу недвижимого имущества Государственной уголовно-исполнительной службы, которые непосредственно не обеспечивает выполнение установленных законодательством задач и функций. При этом 70% от их реализации палнируется направить в спецфонд госбюджета для строительства новых объектов.
По словам главы Минюста, средства, которые поступят в специализированный фонд бюджета, будут направлены на проведение строительства, реконструкции (реставрации) и капитального ремонта объектов Государственной криминально-исполнительной службы Украины.
"Благодаря продаже законсервированных тюрем, которых у нас избыток, мы сможем вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзону, повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав и уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствии необходимости в постоянных ремонтах", - заявил Малюська.
По данным Минюста, в СИЗО в Украине содержится около 20 тысяч человек.
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