Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

Министерство внутренних дел инициирует законопроект о лишении водительских удостоверений системных нарушителей правил дорожного движения (ПДД).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

Первый - когда в адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом.

На протоколе есть Q-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости.

Указано, что если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант - зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя", штрафы будут приходить в виде сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области, которая за первый день зафиксировала более 35 тыс. случаев превышения скорости.