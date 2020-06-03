Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности пешеходов за нарушения ПДД

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу законопроект № 2697, предусматривающий усиление ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

За соответствующий законопроект проголосовали 277 народных депутатов.

Как отметил во время выступления заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, документ, в частности, предусматривает увеличение штрафа для пешеходов за нарушения ПДД, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям или аварийным ситуациям до 255 грн.

"В прошлом году на дорогах Украины погибло 3,4 тыс. граждан, шестая часть из которых пешеходы. К сожалению, в нашей стране граждане, особенно пешеходы, не считают необходимым выполнять правила дорожного движения. Именно для этого мы предложили вместе с народными депутатами повысить штраф для пешеходов с тем, чтобы они были ответственными, и сотрудники патрульной полиции сначала предупреждали таких лиц. Чтобы в случае, если они являются злостными нарушителями ПДД, способствуя возникновению ДТП или аварийных ситуаций, штраф был увеличен до 255 грн. В европейских странах эти штрафы еще больше", - сказал он.

Помимо того парламент принял за основу законопроект № 2694 об использовании световозвращающих элементов пешеходами в темное время суток. За него проголосовал 271 народный депутат.