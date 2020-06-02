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Рада внесла изменения в Лесной кодекс по инвентаризации лесов
18:29 02.06.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" (№2379).
Закон поддержали 322 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.
"Принятие данного законопроекта внедрит правовое регулирование национальной инвентаризации лесов, расширит объем и улучшит качество данных о лесах, что обеспечит необходимую информационную основу для формирования стратегических целей и задач государственной политики в сфере лесного хозяйства", - говорится в пояснительной записке.
Закон вносит дополнения в Лесной кодекс Украины относительно понятия национальной инвентаризации лесов, определения целей ее проведения и источников финансирования.
Ожидается, что благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов насаждений (расчетная погрешность до ± 3%) и впервые для Украины будут определены показатели текущего прироста насаждений, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования. Среди других потенциально важных результатов - определение площади самозалесненных сельскохозяйственных земель и уточнение отчетности к Рамочной конвенции ООН об изменении климата ООН и Киотскому протоколу относительно ежегодного уровня поглощения парниковых газов лесами Украины и др.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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