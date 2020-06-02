В Бюджетный кодекс внесли изменения в связи с проведением административной реформы

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с проведением административной реформы" (№2782).

Закон поддержали 330 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон вносит изменения в статьи 17, 29, 50, 64 Бюджетного кодекса Украины, которыми термин "орган доходов и сборов" заменяется на "таможенный орган" и "налоговый орган" в соответствии с контекстом.

"Проект закона Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с проведением административной реформы" разработан с целью приведения в соответствие понятийного аппарата Бюджетного кодекса Украины для системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную таможенную и государственную налоговую политику в связи с разграничением функций Государственной фискальной службы Украины и созданием Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины", - говорится в пояснительной записке.

Документ является взаимосвязанным с проектом закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы" (регистр. № 2318-1 от 14.11.2019), которым, среди прочего, предусматривается замена термина "орган доходов и сборов" на термины "таможенный орган" и "налоговый орган" в ряде законодательных актов.