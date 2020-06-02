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Рада внесла изменения в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры
14:22 02.06.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины" (№3194).
Решение поддержал 301 народный депутат, сообщает корреспондент Укринформа.
Закон вносит изменения в части девятой статьи 340, части первой статьи 359, части второй статьи 456 и части второй статьи 457 Таможенного кодекса Украины относительно чисто технической замены слов "Верховный суд Украины", "генеральный прокурор Украины" и "генеральная прокуратура Украины" словами "Верховный суд", "генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.
Целями и задачами закона являются уточнения в связи с изменениями в законодательстве Украины действительных наименований в системе судоустройства и прокуратуры, а также названий должностей руководителей таких органов.
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