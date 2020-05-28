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Опубликовали закон о дополнительной поддержке налогоплательщиков
11:54 28.05.2020 |
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки плательщиков налогов на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".
Текст закона также обнародован на сайте издания.
Необходимость в разработке такого закона возникла в связи с продлением действия ограничительных карантинных мер, в частности из-за необходимости в продлении сроков действия отдельных льгот и послаблений администрирования для плательщиков налогов.
Данный закон предусматривает продление сроков действия льгот и административных упрощений на период, который будет прямо привязан к окончанию карантина.
В частности, предусмотрено продление срока не применения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина; продление срока не начисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
Продлевается также освобождение от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года, и мораторий на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина.
Кроме того, продлевается до 2024 года срок действия Закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который должен был завершиться 1 августа 2020 года. Такая необходимость заключается в необходимости сохранения оптимизированных процедур капитализации и реорганизации банков в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, в частности в связи с проведением ряда мероприятий для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни. Уменьшаются требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн, что обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала банков в Украине в соответствие с сегодняшними экономическими реалиями.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал Укринформ, 30 апреля на внеочередном заседании ВР приняла соответствующий проект закона в первом чтении, с сокращенным сроком подготовки.
На внеочередном заседании ВР 13 мая он был принят во втором чтении и в целом. Председатель Верховной Рады подписал закон 18 мая, а Президент - 27 мая.
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