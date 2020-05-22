Комитет Рады поддержал законопроект для внедрения е-билета

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3113 по устранению препятствий для функционирования электронного билета и стимулирования безналичных методов оплаты на транспорте.

Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

«Народные депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по устранению препятствий для функционирования систем электронного билета и стимулирования внедрения безналичных методов оплаты на транспорте»... Комитет рекомендовал принять за основу с учетом замечаний», - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 9 закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которыми предусматривается возможность не применять требование использования регистраторов расчетных операций и расчетных книжек при осуществлении оплаты за проезд на автомобильном и электрическом транспорте в безналичной форме с использованием электронных платежных средств.

При этом в карточке законопроекта на сайте ВР указано, что главным при его рассмотрении является Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщал Укринформ, законопроект №3113 зарегистрировала в Раде 21 февраля группа народных депутатов во главе с членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Александром Горенюком (фракция «Слуга народа»).