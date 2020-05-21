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Депутаты одобрили законопроект, который поможет вернуть преступные активы из-за границы
09:34 21.05.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 народных депутатов Украины.
В пояснительной записке к документу сказано, что за годы независимости в Украине фактически нет ни одного случая реального возвращения преступных активов в государственный бюджет из зарубежных юрисдикций.
Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, одна из авторов законопроекта Галина Янченко отметила на заседании парламента, что принятие этого законопроекта позволит государству вернуть миллиарды выведенных за границу и скрытых там средств. Она отметила, что им предусмотрена подача гражданских исков, которые будут идти параллельно с уголовным производствами и расследованиями в Украине.
«Координировать такую работу мы поручаем так называемой армии - это Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и возвращения активов», - сообщила она.
По словам депутата, законопроектом предусмотрена возможность для АРМА "привлекать так называемых фандеров, которых еще называют юридическими фондами... - это профессиональные юридические компании, которые нанимают юристов для того, чтобы помогать государствам разыскивать, накладывать аресты и возвращать средства обратно в эти страны».
Янченко отметила, что фандеры в качестве гонорара за свою работу получают долю от возвращенных активов.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в связи с представительством и защитой прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах по спорам и делам в отношении имущества (активов), которое прямо или косвенно происходит из юрисдикции Украины, имеет признаки противоправного происхождения и на которое по законодательству Украины может быть наложен арест в уголовном производстве, подготовкой к такому представительства и защите.
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