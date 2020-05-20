Рада упустила требование к безопасности строительных материалов при введении европейских правил

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О представлении строительной продукции на рынке".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2698 в первом чтении проголосовало 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предполагается установить гармонизированные с европейскими условия представления на рынке строительной продукции и адаптировать действующее законодательство к их введению.

С этой целью предлагается законодательно определить соответствующие термины: "строительная продукция", "вывод о технической пригодности", "гармонизированный европейский стандарт", "регламентные технические спецификации" и другие.

Также предложено установить обязанности субъектов хозяйствования на этом рынке, определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции, ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик и тому подобное.

В пояснительной записке к проекту его принятие обосновывается, в частности, необходимостью имплементации в законодательство Украины консолидированной версии Регламента (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета по установлению гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции и отмене Директивы Совета № 89/106 / EEC и других соответствующих актов ЕС.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что законопроект не соответствует целому ряду пунктов Регламента (ЕС) №305/2011, с целью имплементации которого он разработан.

В частности, европейскими правилами предусмотрено, что декларация об эксплуатационных характеристиках строительных материалов должна сопровождаться информацией о содержании опасных веществ. Однако законопроектом этого не предусмотрено.

В проекте тоже не учтены положения ст. 37 Регламента (ЕС) №305/2011 об использовании упрощенных процедур при применении систем оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции для микропредприятий, производящих строительную продукцию.

Кроме того, ГНЭУ указывает на ряд несоответствий и недоработок в законопроекте.