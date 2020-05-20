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Венецианская комиссия рассмотрит украинский проект закона о референдуме
Венецианская комиссия рассмотрит запрос Украины по проекту закона о всеукраинском референдуме.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение разместили сегодня на сайте института.
"13 мая 2020 председатель Верховной рады Украины направил запрос на вывод Венецианской комиссии относительно проекту Закона Украины" О всеукраинском референдуме ", - говорится в сообщении.
Речь идет о проект закона "О всеукраинском референдуме". Дата будущего оглашения заключения не сообщается.
Отметим, что запрос подан председателем Верховной Рады Украины. Это бывает нечасто и обычно свидетельствует, что Рада планирует дождаться заключения Венецианской комиссии до того, как выносить проект на рассмотрение. В Верховной Раде проект еще не зарегистрирован.
Как сообщает УНИАН, 16 мая спикер Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть закон о всеукраинском референдуме "в ближайшее время".
"Во вторник, если я не ошибаюсь, или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда был направлен первый законопроект из этого пакета о народовластии - об общенациональном референдуме. И я надеюсь, что в ближайшее время там несколько недель, мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть ", - сказал Разумков. Он подчеркнул, что это должен быть "наиболее сбалансированный и качественный законопроект".
Проект был вынесен на общественное обсуждение 4 марта, оно должно было продолжаться до 18 марта включительно. Отмечалось, что это первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии, одобренный участниками рабочей группы по разработке проектов законов по вопросам народовластия.
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