Разумков назвал возможную дату рассмотрения законопроекта об азартных играх

Законопроект об организации и проведении азартных игр может быть рассмотрен в начале июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге, комментируя информацию некоторых СМИ, что на текущей неделе будет рассмотрен в парламенте законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (регистрационный №2285-д).

«На сегодняшний день его нет в повестке дня на эту неделю. Потому что там есть некоторые организационные вопросы, связанные с работой комитета по подготовке таблицы. Я думаю, что он будет рассматриваться на следующей пленарной неделе (следующая пленарная неделя будет со 2 по 5 июня - УНИАН)», - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через сеть Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через сеть Интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через Интернет.

Законопроектом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории пять звезд. Для игровых автоматов устанавливается ограничение их количества - до 40 тысяч, право на размещение которых реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к соответствующей территории, а также устанавливаются требования для залов игровых автоматов, которые можно размещать только в гостиницах категории три, четыре и п пять звезд.

Законопроект предусматривает увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливает требования к игрокам и их идентификации, сто будет способствовать предотвращению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Документом вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять госконтроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.