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Дубинский и Поляков заблокировали подписание «антиКоломойского» закона
Народные депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали в Верховной Раде постановления об отмене результатов голосования за принятие закона о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиКоломойский" закон).
Как передает БизнесЦензор, соответствующие проекты постановлений №2571-д-П и №2571-д-П1 зарегистрированы на сайте парламента 13 мая.
Как сообщалось, на заседании 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении так называемый "антиКоломойский" закон.
Среди прочего, его принятие должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" бывшим владельцам по решению украинских судов. Закон также является последним требованием МВФ для предоставления финансирования Украине.
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