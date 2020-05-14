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Правительство одобрило законопроект «Об административной процедуре»
23:16 13.05.2020 |
Кабинет министров Украины одобрил проект закона «Об административной процедуре», который регулирует отношения государства с физическими и юридическими лицами.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
«В административном законодательстве Украины именно процедурная часть наименее развита, поэтому принятие этого проекта закона позволит впервые на законодательном уровне урегулировать всю совокупность различных отношений между чиновниками и простыми гражданами и бизнесом», - отметил министр юстиции Денис Малюська.
В частности, отмечается, что законопроектом предложено определить субъектный состав административного производства, правовой статус административного органа, состав и правовой статус участников административного производства и лиц, содействующих рассмотрению административного дела.
Кроме того, законопроект регламентирует порядок подачи и регистрации заявления, формы заявления и требований к его содержанию, обязанности административного органа, порядок привлечения к участию в административном производстве адресата и заинтересованных лиц и т.д.
В законопроекте определяются вопросы относительно принятия решения по делу, формы административного акта, содержания административного акта, вступления в силу административного акта, порядка доведения к сведению административного акта, условия ничтожности административного акта, определяется порядок отзыва или признания акта недействительным, устанавливается возможность пересмотра административного акта по вновь открывшимся обстоятельствами и тому подобное.
Также в отдельный раздел законопроекта выделено административное обжалование.
Согласно документу, субъектом рассмотрения жалобы является административный орган высшего уровня, а также может быть комиссия, образованная административным органом для рассмотрения жалоб. Также устанавливаются порядок исполнения административного акта, порядок исчисления сроков в административном производстве и сроки решения (пересмотра) дела.
Малюська подчеркнул, что принятый законопроект - «это единые четкие и понятные правила действий при принятии решения органа власти о правах и обязанностях физических и юридических лиц».
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