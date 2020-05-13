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Комитет Рады поддержал проект о дополнительной поддержке налогоплательщиков
15:33 12.05.2020 |
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект №3329-п "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)".
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Facebook.
"Только с коллегами по комитету единогласно поддержали ко 2-му чтению наш очередной антикризисный законопроект №3329-д . Нашли пути для дополнительной помощи медикам, бизнесу и гражданам на период карантина", - информировал депутат.
Среди изменений ко 2-му чтению:
- депутаты нашли способ до 30 июня освободить от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);
- помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором;
- предоставили возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.
К концу последнего месяца карантина:
- продлили срок действия льгот для производства дезинфекторов;
- приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов плательщиков на запросы налоговой;
- продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.
"Кроме того, сохранились нормы с 1-го чтения: освобождение ФЛП от ЕСВ за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков", - отметил Железняк.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 апреля приняла за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)".
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