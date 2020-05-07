Финансовые новости
- |
- 07.05.20
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла закон о массовом тестировании всех больных с признаками коронавируса
16:00 07.05.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3380 за основу проголосовали 338 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 336 нардепов.
Согласно документу, на период действия установленного Кабинетом министров карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены вводится выплата пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам, находящимся на самоизоляции учитывая контакт с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, до 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.
Кроме того, предоставлена возможность привлекать на волонтерских началах к выполнению мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавируса, врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.
Также законом вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным.
Тестирование также вводится для сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий.
Также законом поручено определить порядок определения предназначенных для госпитализации больных коронавирусной болезни (COVID-19) учреждений здравоохранения, которые относятся к первой, второй и третьей волн заболеваемости и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.
Минздрав также должен предоставить инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19 в части мер, направленных на предупреждение инфицирования.
Кроме того, Министерству здравоохранения поручено обязательно обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования, обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала, проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств и др.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ставка на переселенцев из Донбасса: Почему администрация Зеленского форсированно меняет минский формат
|Будь как Вася. Не укладывай в голову. Уроки пропаганды от отечественного бокса
|Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака
|Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон о массовом тестировании всех больных с признаками коронавируса
|Потребление электроэнергии в Украине за месяц упало на 8%
|За время карантина СЕТАМ продал имущества на более 375 миллионов
|Оптовые цены СУГ 7 мая пошли в рост
|НБУ констатировал снижение уровня финансового стресса
|Нефть 7 мая подскочила на 6-9% после повышения отпускных цен Saudi Aramco
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа