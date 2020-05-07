В Украине оспаривание автомобильных штрафов и прочих админпротоколов сделали платным

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине оспаривание автомобильных штрафов и прочих админпротоколов сделали платным

23:30 06.05.2020 |

Право

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Украинцы должны оплачивать судебный сбор в размере 420 грн (0,2% прожиточного минимума) при оспаривании административных постановлений. Это, например, админштрафы полиции за нарушение правил дорожного движения, требований по карантину (ношение маски в общественных местах, посещения ряда учреждений и пр.), общественного порядка и многое другое.

До сих пор админпостановления можно было обжаловать бесплатно. Верховный суд Украины ранее сформировал на этот счет четкую позицию 13 декабря 2016 года (№21-1410а16) и люди ничего не платили. Однако на этой неделе появилась новая правовая позиция Большой палаты Верховного суда (без Украины), по делу №543/775/17, в котором содержится противоположный вывод - что судебный сбор все-таки нужно платить. БП-ВС неожиданно решила отступить от заключения ВСУ.

"Большая палата Верховного Суда считает необходимым отступить от такого заключения, указав, что действующее законодательство содержит ставку судебного сбора, подлежащего уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы по делу об обжаловании постановления об административном правонарушении и дальнейшем обжаловании истцом и ответчиком судебного решения", - говорится в правовой позиции по делу №543/775/17.

В юридическом сообществе ее расценили крайне негативно. Считают, что таким образом, БП-ВС пытается уменьшить нагрузку на судебную систему, которая сейчас не справляется с рассмотрением дел.

"Это нарушение Конституции и прав человека в принципе. Выходит, что сначала власти наказывают человека, а после этого еще требуют, чтобы он заплатил за рассмотрение спорных случаев, когда его наказали безосновательно. Защиту нарушенных прав делают платной. Судебная система не выполняет свою основную функцию, а защищает свои личные интересы - пытается уменьшить себе фронт работ, сократить нагрузку на суды и увеличить поступления от судебного сбора. Ведь очень многие админштрафы составляют 325 грн или те же 420 грн, которые нужно заплатить за подачу иска. То есть обжалование теряет смысл", - прокомментировал "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В теории деньги можно впоследствии вернуть. Но только в теории.

"Если человек выиграет спор, то государство должно возместить все расходы пострадавшей стороны (на адвоката и судебный сбор) по оспариванию админпротокола. Однако этих выплат можно ждать годами", - заверил Кравец.

В целом же адвокаты сходятся во мнении, что суды просто не хотят рассматривать подобные споры. Ради этого готовы нарушать права людей.

"Когда от человека требуют что-то заплатить за рассмотрение спора, создается препятствие для правосудия. Совершенно очевидно, что Большая палата Верховного суда пытается сократить количество рассматриваемых споров", - отметил в беседе со "Страной" управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Юристы уточнили, что действующим законодательством предусмотрена ускоренная процедура оспаривания админпротоколов, а срок привлечения к ответственности ограничен 3 месяцами. При этом по большинству статей Административного кодекса, иски должны рассматриваться на протяжении 15 дней.

Административные штрафы выписывают по большему количеству правонарушений:

* при посягательствах на установленный порядок управления;
* в области охраны труда и здоровья населения;
* на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи;
* при посягательствах на общественный порядок и общественную безопасность;
* в области охраны природы, использования природных ресурсов, охраны памятников истории и культуры;
* при посягательствах на собственность;
* в промышленности, строительстве и в сфере использования топливно-энергетических ресурсов;
* в сельском хозяйстве;
* за нарушение ветеринарно-санитарных правил;
* в области жилищных прав граждан, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
* в области торговли, общественного питания, сферы услуг, а также в области финансов и предпринимательской деятельности;
* в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации.

"Неправомочные административные протоколы выписываются повсеместно, и также активно оспариваются. Людей нельзя лишать их прав - на защиту от самоуправства чиновников и делать такую защиту еще и платной. Новое заключение БП-ВС очень странное и откровенно неправомочное, что, на мой взгляд, в очередной раз доказывает, что Верховный суд у нас не для Украины (без Украины - может потому, в его названии отсутствует название нашей страны), а для защиты личных интересов. Впрочем, люди несмотря ни на что должны делать все, чтобы не платить судебный сбор - 420 грн. При подаче исков они должны настаивать на том, что новая правовая позиция БП-ВС относится лишь к делу №543/775/17 о чем указано в самом деле, а не ко всей судебной практике в целом. Возможно, это позволит избежать уплаты сбора", - сказал Ростислав Кравец.

Уплата судебного сбора - больная тема для нашего судопроизводства. На этот счет была масса разъяснений Верховного суда, но дискуссия и споры все равно не утихают. Хотя в каждом случае при подаче человеком все будет зависеть предмета спора и мнения судьи на этот счет.

"Неуплата судебного спора - это повод отказать человеку в принятии иска. Так что спор могут попросту не рассмотреть. Хотя если буквально изучать действующее законодательство по части оспаривания административных протоколов, то практику нужно делить на две составляющие. Когда админпротокол составляется после рассмотрения дела в суде и его хотят оспорить, то сбор в 420 грн платить нужно. Но если админпротокол составлялся без суда - например, это делает полицейский на дороге - то оспаривание должно быть бесплатным", - считает Михаил Можаев.
 

ПО РУБРИКАМ

12:42 Евро 7 мая колеблется к доллару в попытке коррекции после нескольких дней снижения

12:37 Биржи АТР 7 мая закрылись в основном в минусе на обострении отношений Китая и США

12:32 Справочный курс гривны 7 мая вырос на 12,95 коп до 26,8283 грн/$1

11:40 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.05.20

11:32 Остаток средств на корсчетах банков 07.05.20

11:17 Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд – НБУ

11:10 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.05.20

10:51 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.05.2020

10:03 Павел Дуров предложил переоформить инвестиции в Telegram Open Network как кредит

09:45 Золото слабо дорожает 7 мая на фоне сохраняющихся опасений за мировую экономику

09:37 Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства

08:35 Печатный станок запускают 8 мая. Кому поможет антикоронавирусный план НБУ и Кабмина

07:54 Индексы США 6 мая продемонстрировали смешанную динамику из-за макростатистики и отчетности

06.05 Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 15 июня - cуд

06.05 Депозитные ставки для физлиц 06.05.20

• дальше…

13:32 Сейм Польши разрешил голосовать на выборах президента по почте

13:08 Лидер правящей партии ФРГ считает РФ не готовой к укреплению сотрудничества

08:45 Верховный суд устранил препятствия для создания правительства Израиля

08:40 Трамп наложил вето на резолюцию по применению силы в Иране

06.05 Помпео не уверен, что коронавирус пришел из лаборатории в Ухане

06.05 Словакия ослабила значительную часть ограничений: открыты магазины, рестораны, гостиницы и церкви

06.05 Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше

06.05 Сенат Польши не поддержал выборы президента по почте

06.05 Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

06.05 Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?

06.05 Торговые переговоры Лондона и Вашингтона стартовали онлайн

05.05 Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность после предполагаемой попытки нападения на страну со стороны моря

05.05 Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о России

04.05 Польша начинает строительство газопровода из Норвегии

04.05 Пандемия коронавируса: Европа осторожно выходит из карантина

• дальше…

08:07 В Украине возобновили работу почти 500 рынков

06.05 Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить

05.05 Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти

05.05 Анализ цен на первичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

05.05 Анализ цен на вторичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

05.05 Новый путь. Как Минздрав решил отказаться от медреформы

05.05 В Минобразовании заявили, что учебный год в школах закончится дистанционно

05.05 Официальным завершением карантинных мер есть конец пятого этапа карантина, который ожидается в конце июня, - представитель Кабмина в ВР Мокан

04.05 Кабмин одобрил ослабление ограничений в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

04.05 Бизнесу разрешат работу во время карантина с 11 мая. Кабмин расширил список

04.05 Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

04.05 В «Слуге народа» не видят необходимости переноса местных выборов

04.05 У Зеленского рассказали, когда откроется метро в Украине

30.04 Украина поднялась на 26 место в международном рейтинге бюджетной прозрачности

30.04 Заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон после скандала

• дальше…

13:50 Ставка на переселенцев из Донбасса: Почему администрация Зеленского форсированно меняет минский формат

12:25 Будь как Вася. Не укладывай в голову. Уроки пропаганды от отечественного бокса

11:52 Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака

07:58 В Госдепе назвали условие проведения выборов на оккупированном Донбассе

06.05 Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить

06.05 Саакашвили возглавит «теневой Кабмин»: Как Зеленский будет контролировать правительство Шмыгаля

06.05 Заработать перед пенсией. За что на самом деле Тимошенко заплатили $5,5 млн

06.05 Пристайко: Украина почти готова присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО

06.05 Партия мэров: VIP-агитаторы, тень Ахметова и «спарринг» для «Слуги народа»

06.05 Войны рейтингов. Почему коронавирус помогает Зеленскому

06.05 В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий

05.05 «Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы

05.05 Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

05.05 Виталий Портников: Украине повезло с новым послом США

05.05 Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти

• дальше…

06.05 Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core

06.05 Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX

06.05 Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше

06.05 Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером

06.05 Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты

06.05 Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее

06.05 В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

06.05 Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

06.05 Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?

06.05 США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом

05.05 Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6

04.05 BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара

04.05 Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения

04.05 «Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд

04.05 Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно