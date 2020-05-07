В Украине оспаривание автомобильных штрафов и прочих админпротоколов сделали платным

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Украинцы должны оплачивать судебный сбор в размере 420 грн (0,2% прожиточного минимума) при оспаривании административных постановлений. Это, например, админштрафы полиции за нарушение правил дорожного движения, требований по карантину (ношение маски в общественных местах, посещения ряда учреждений и пр.), общественного порядка и многое другое.

До сих пор админпостановления можно было обжаловать бесплатно. Верховный суд Украины ранее сформировал на этот счет четкую позицию 13 декабря 2016 года (№21-1410а16) и люди ничего не платили. Однако на этой неделе появилась новая правовая позиция Большой палаты Верховного суда (без Украины), по делу №543/775/17, в котором содержится противоположный вывод - что судебный сбор все-таки нужно платить. БП-ВС неожиданно решила отступить от заключения ВСУ.

"Большая палата Верховного Суда считает необходимым отступить от такого заключения, указав, что действующее законодательство содержит ставку судебного сбора, подлежащего уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы по делу об обжаловании постановления об административном правонарушении и дальнейшем обжаловании истцом и ответчиком судебного решения", - говорится в правовой позиции по делу №543/775/17.

В юридическом сообществе ее расценили крайне негативно. Считают, что таким образом, БП-ВС пытается уменьшить нагрузку на судебную систему, которая сейчас не справляется с рассмотрением дел.

"Это нарушение Конституции и прав человека в принципе. Выходит, что сначала власти наказывают человека, а после этого еще требуют, чтобы он заплатил за рассмотрение спорных случаев, когда его наказали безосновательно. Защиту нарушенных прав делают платной. Судебная система не выполняет свою основную функцию, а защищает свои личные интересы - пытается уменьшить себе фронт работ, сократить нагрузку на суды и увеличить поступления от судебного сбора. Ведь очень многие админштрафы составляют 325 грн или те же 420 грн, которые нужно заплатить за подачу иска. То есть обжалование теряет смысл", - прокомментировал "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В теории деньги можно впоследствии вернуть. Но только в теории.

"Если человек выиграет спор, то государство должно возместить все расходы пострадавшей стороны (на адвоката и судебный сбор) по оспариванию админпротокола. Однако этих выплат можно ждать годами", - заверил Кравец.

В целом же адвокаты сходятся во мнении, что суды просто не хотят рассматривать подобные споры. Ради этого готовы нарушать права людей.

"Когда от человека требуют что-то заплатить за рассмотрение спора, создается препятствие для правосудия. Совершенно очевидно, что Большая палата Верховного суда пытается сократить количество рассматриваемых споров", - отметил в беседе со "Страной" управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Юристы уточнили, что действующим законодательством предусмотрена ускоренная процедура оспаривания админпротоколов, а срок привлечения к ответственности ограничен 3 месяцами. При этом по большинству статей Административного кодекса, иски должны рассматриваться на протяжении 15 дней.

Административные штрафы выписывают по большему количеству правонарушений:

* при посягательствах на установленный порядок управления;

* в области охраны труда и здоровья населения;

* на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи;

* при посягательствах на общественный порядок и общественную безопасность;

* в области охраны природы, использования природных ресурсов, охраны памятников истории и культуры;

* при посягательствах на собственность;

* в промышленности, строительстве и в сфере использования топливно-энергетических ресурсов;

* в сельском хозяйстве;

* за нарушение ветеринарно-санитарных правил;

* в области жилищных прав граждан, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;

* в области торговли, общественного питания, сферы услуг, а также в области финансов и предпринимательской деятельности;

* в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации.

"Неправомочные административные протоколы выписываются повсеместно, и также активно оспариваются. Людей нельзя лишать их прав - на защиту от самоуправства чиновников и делать такую защиту еще и платной. Новое заключение БП-ВС очень странное и откровенно неправомочное, что, на мой взгляд, в очередной раз доказывает, что Верховный суд у нас не для Украины (без Украины - может потому, в его названии отсутствует название нашей страны), а для защиты личных интересов. Впрочем, люди несмотря ни на что должны делать все, чтобы не платить судебный сбор - 420 грн. При подаче исков они должны настаивать на том, что новая правовая позиция БП-ВС относится лишь к делу №543/775/17 о чем указано в самом деле, а не ко всей судебной практике в целом. Возможно, это позволит избежать уплаты сбора", - сказал Ростислав Кравец.

Уплата судебного сбора - больная тема для нашего судопроизводства. На этот счет была масса разъяснений Верховного суда, но дискуссия и споры все равно не утихают. Хотя в каждом случае при подаче человеком все будет зависеть предмета спора и мнения судьи на этот счет.

"Неуплата судебного спора - это повод отказать человеку в принятии иска. Так что спор могут попросту не рассмотреть. Хотя если буквально изучать действующее законодательство по части оспаривания административных протоколов, то практику нужно делить на две составляющие. Когда админпротокол составляется после рассмотрения дела в суде и его хотят оспорить, то сбор в 420 грн платить нужно. Но если админпротокол составлялся без суда - например, это делает полицейский на дороге - то оспаривание должно быть бесплатным", - считает Михаил Можаев.