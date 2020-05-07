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Дионисий Галикарнасский
Зеленский подписал закон о создании системы геопространственных данных
15:57 06.05.2020 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" № 554-IX.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.
"Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость - это путь к преодолению коррупции и защите сельских жителей и фермеров от рейдерства и махинаций", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, закон предусматривает открытый доступ к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.
Закон также вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 13 апреля.
Как ранее пояснял заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, законопроект даст возможность объединить 14 основных наборов данных, в том числе природных ресурсов, инфраструктуры, статистики, в единую платформу, а также обеспечит возможность обновлять данные в режиме реального времени.
Кроме того, будет введено согласование данных всеми органами, что сделает невозможным коррупцию в этой сфере.
По словам заместителя министра, принятие соответствующего закона позволит сэкономить около 100 млн грн, которые государство ежегодно теряет из-за несогласованности между разными регистраторами кадастров и ресурсов.
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