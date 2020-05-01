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Рада планирует освободить ФЛП от ЕСВ за май
22:58 30.04.2020 |
Верховная Рада намерена освободить физических лиц-предпринимателей (ФЛП) от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за май. Депутаты приняли за основу законопроект № 3329-д о дополнительной поддержке налогоплательщиков на время карантина, его будут готовить ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Документ освобождает от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.
Законопроект продолжает до конца месяца, в котором заканчивается карантин (по состоянию на сейчас - до 31 мая):
- неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства,
- неначисление налогоплательщикам пени,
- мораторий на проведение проверок.
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