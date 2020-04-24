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Рада отложила создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
17:27 24.04.2020 |
Верховная Рада после обращения президента Владимира Зеленского сняла с повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания законопроекты №3205 "О создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" и №2234 "О реформе системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог".
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время открытия заседания сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Окончательный перечень вопросов сегодняшнего заседания вам роздан", - обратился Разумков к депутатам.
Как сообщал УНИАН, парламент собрался на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть ряд законопроектов.
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