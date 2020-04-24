Финансовые новости
- |
- 24.04.20
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла за основу законопроект, определяющий правила функционирования внутреннего водного транспорта
15:35 24.04.2020 |
Депутаты намерены урегулировать вопросы функционирования внутреннего водного транспорта, приняли за основу соответствующий законопроект №1182-1 в версии от 6 февраля 2020 года.
Принятие указанного законопроекта за основу на заседании в пятницу поддержали 243 народных депутата.
Согласно пояснительной записке, законопроект регулирует деятельность в сферах внутреннего водного транспорта, использования речных водных путей и их береговых полос для судоходства; регулирует использование речных судов, судов смешанного плавания, малых, спортивных судов и водных мотоциклов во время их плавания по внутренним водным путям.
Кроме того, документ определяет правовой режим объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, деятельность органов, осуществляющих госрегулирование, управление, надзор и контроль за безопасностью судоходства, функционирование предприятия по содержанию речных водных путей, а также субъектов хозяйствования любой формы собственности, использующих объекты инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе портов (терминалов).
Законопроект также предусматривает имплементацию базовых положений директив и регламентов Европейского Союза в области водного транспорта, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украины с ЕС. По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать интеграции внутренних водных путей Украины в интермодальную логистическую схему, которая позволит стране усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС.
Законопроект увеличивает существующие штрафы за нарушение правил охраны порядка и безопасности плавания на морском транспорте, нарушение правил пользования морскими судами, правил пожарной безопасности и т.п. одновременно распространяя действие этих статей и на внутренний водный транспорт.
Среди прочего законопроект устанавливает ряд новых штрафных санкций за нарушение порядка осуществления работы внутреннего водного транспорта и вводит регулирование пользования водными мотоциклами.
Согласно документу, финансирование расходов на содержание, ремонт и реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений будет происходить за счет владельцев гидроэлектростанций; предусмотрено освобождение судов от платы за шлюзование и специальное водопользование. Также законопроект определяет источники компенсации инвестиций в стратегические объекты инфраструктуры речных водных путей и предусматривает освобождение от уплаты за подъем ферм мостов. Кроме того, вводится автоматический учет речных перевозок.
При этом документ предусматривает освобождение внутреннего водного транспорта от уплаты в морских портах некоторых сборов для судов с небольшой осадкой, осуществляющих перевозки по внутренним водным путям и, в отличие от ранее предложенного варианта законопроекта, не предусматривает введение речного сбора.
Как сообщалось, Американская торговая палата в Украине заявила, что законопроект о внутреннем водном транспорте требует доработки, а именно: относительно определения источников финансирования внутренних водных путей и в части определения источников формирования соответствующего спецфонда на уровне законопроекта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил принять закон о внутреннем водном транспорте до ноября 2019 года. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия и глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кысиль.
Кроме того, неоднократно озвучивалась необходимость принятия указанного документа. В частности, в конце 2017 года глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли поддержал принятие законопроекта "О внутреннем водном транспорте" в Украине, однако обращал внимание на необходимость внесения изменений в законодательство в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело на 120 млрд. За что Рада решила «досмотреть» Верланова и Нефедова
|Сразу деньги: Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
|Премьер Грузии пригрозил «как минимум" отозвать посла в случае назначения Саакашвили в Украине
|Василий Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Налоги в Украине: сроки подачи деклараций о доходах продлили до 30 июня
|Сразу деньги: Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
|В Украине вырос срок задержки по социальным выплатам
|Рада отложила создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
|Верланов заявил о росте фискальной эффективности НДС на 10%
|Нефтяные цены 24 апреля прибавляют более 3%, Brent - $22 за баррель
Это интересно
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете
|Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд
|Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой
|Jaguar не собирается отказываться от выпуска седанов
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР