Рада приняла за основу законопроект, определяющий правила функционирования внутреннего водного транспорта

Депутаты намерены урегулировать вопросы функционирования внутреннего водного транспорта, приняли за основу соответствующий законопроект №1182-1 в версии от 6 февраля 2020 года.

Принятие указанного законопроекта за основу на заседании в пятницу поддержали 243 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект регулирует деятельность в сферах внутреннего водного транспорта, использования речных водных путей и их береговых полос для судоходства; регулирует использование речных судов, судов смешанного плавания, малых, спортивных судов и водных мотоциклов во время их плавания по внутренним водным путям.

Кроме того, документ определяет правовой режим объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, деятельность органов, осуществляющих госрегулирование, управление, надзор и контроль за безопасностью судоходства, функционирование предприятия по содержанию речных водных путей, а также субъектов хозяйствования любой формы собственности, использующих объекты инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе портов (терминалов).

Законопроект также предусматривает имплементацию базовых положений директив и регламентов Европейского Союза в области водного транспорта, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украины с ЕС. По мнению авторов документа, его принятие будет способствовать интеграции внутренних водных путей Украины в интермодальную логистическую схему, которая позволит стране усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС.

Законопроект увеличивает существующие штрафы за нарушение правил охраны порядка и безопасности плавания на морском транспорте, нарушение правил пользования морскими судами, правил пожарной безопасности и т.п. одновременно распространяя действие этих статей и на внутренний водный транспорт.

Среди прочего законопроект устанавливает ряд новых штрафных санкций за нарушение порядка осуществления работы внутреннего водного транспорта и вводит регулирование пользования водными мотоциклами.

Согласно документу, финансирование расходов на содержание, ремонт и реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений будет происходить за счет владельцев гидроэлектростанций; предусмотрено освобождение судов от платы за шлюзование и специальное водопользование. Также законопроект определяет источники компенсации инвестиций в стратегические объекты инфраструктуры речных водных путей и предусматривает освобождение от уплаты за подъем ферм мостов. Кроме того, вводится автоматический учет речных перевозок.

При этом документ предусматривает освобождение внутреннего водного транспорта от уплаты в морских портах некоторых сборов для судов с небольшой осадкой, осуществляющих перевозки по внутренним водным путям и, в отличие от ранее предложенного варианта законопроекта, не предусматривает введение речного сбора.

Как сообщалось, Американская торговая палата в Украине заявила, что законопроект о внутреннем водном транспорте требует доработки, а именно: относительно определения источников финансирования внутренних водных путей и в части определения источников формирования соответствующего спецфонда на уровне законопроекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил принять закон о внутреннем водном транспорте до ноября 2019 года. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия и глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кысиль.

Кроме того, неоднократно озвучивалась необходимость принятия указанного документа. В частности, в конце 2017 года глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли поддержал принятие законопроекта "О внутреннем водном транспорте" в Украине, однако обращал внимание на необходимость внесения изменений в законодательство в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

