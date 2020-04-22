Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Кабмин одобрил новый проект закона о медиации
19:10 22.04.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду, 22 апреля, одобрил с доработкой в трехдневный срок проект закона "О медиации", который на законодательном уровне закрепляет возможность проведения процедуры медиации.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Министр отметил, что институт медиации широко распространен в мировой и европейской практике и дает возможность выбирать досудебные и внесудебные способы для решения конфликтов (споров) при сохранении возможности обращаться в суд для их решения.
"Хотя в Украине практика разрешения конфликтов и споров путем медиации постепенно увеличивается, однако до сих пор законодательством Украины процедура медиации остается неурегулированной. В то же время подготовка соответствующего проекта закона продиктована также необходимостью ратификации и имплементации Сингапурской конвенции о медиации", - сказал Малюська.
В частности, законопроектом предполагается, что процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), возникающим из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.
При этом физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного производства или при исполнении решения суда.
Медиация должна проводиться по взаимному согласию сторон в соответствии с принципами добровольности, конфиденциальности, независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора, самоопределения и равноправия сторон медиации.
Законопроектом предложено установить, что приобрести статус медиатора сможет любое физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее базовую подготовку в области медиации в Украине или за ее пределами.
"Законопроект окажет положительное влияние для сторон конфликта, ведь позволит сократить сроки рассмотрения дел и уменьшить их расходы на рассмотрение дела. С другой стороны, предложенные инициативы помогут уменьшить нагрузку на суды, а также повысить количество добровольно выполняемых судебных решений ", - добавил Малюська.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о медиации еще в ноябре 2016 года. Однако при рассмотрении документа во втором чтении три года спустя в феврале 2019 года парламент отклонил законопроект.
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