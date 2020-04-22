Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Раде предлагают отсрочить начало действия новых правил финмониторинга
15:51 22.04.2020 |
Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №3372.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Авторами законодательной инициативы выступили первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция «Голос») секретарь Комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль («Голос»), первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко («Голос»), первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Кира Рудик («Голос»), депутаты от «Голоса» Леся Василенко и Галина Васильченко, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев («Слуга народа»), депутат из «Европейской солидарности» Нина Южанина и депутат из группы «Доверие» Олег Кулинич.
По состоянию на 12:45 среды, 22 апреля, текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте Рады отсутствуют.
В то же время Железняк на своей странице в Facebook отметил, что принятие этого законопроекта позволит отсрочить вступление в действие новых правил финансового мониторинга в связи с длительностью карантина в Украине.
«Во-первых, из-за карантинных ограничений в большинстве стран, часть документов для выполнения новых требований финмониторинга просто невозможно получить вовремя. А вот нарушение сроков может стоить, по оценкам предпринимателей, по меньшей мере несколько сотен тысяч гривень штрафов. Во-вторых, отсрочка даст возможность закончить подготовку всех подзаконных актов, а бизнесу - перенастроить свои процессы под новые требования», - пояснил депутат.
Кроме того, по его словам, новые правила могут усложнить работу волонтерских организаций, поскольку больше донейтов, например, через платежные системы, будут подпадать под финмониторинг и могут быть заблокированы.
«Это может создать риск для работы многочисленных волонтерских организаций, в частности тех, которые помогают больницам в борьбе с коронавирусом», - отметил Железняк.
Законопроект №3372 был зарегистрирован в Раде 21 апреля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
ТОП-НОВОСТИ
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
|«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Оптовые цены ДТ 22 апреля опустились ниже 13 грн/л
|Кабмин одобрил новый проект закона о медиации
|Украина может спасти Европу, у которой заполнены хранилища газа - Wood Mackenzie
|До 30% сотрудников после карантина останутся работать удаленно – исследование
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M