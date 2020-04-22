Раде предлагают отсрочить начало действия новых правил финмониторинга

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №3372.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция «Голос») секретарь Комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль («Голос»), первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко («Голос»), первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Кира Рудик («Голос»), депутаты от «Голоса» Леся Василенко и Галина Васильченко, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев («Слуга народа»), депутат из «Европейской солидарности» Нина Южанина и депутат из группы «Доверие» Олег Кулинич.

По состоянию на 12:45 среды, 22 апреля, текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте Рады отсутствуют.

В то же время Железняк на своей странице в Facebook отметил, что принятие этого законопроекта позволит отсрочить вступление в действие новых правил финансового мониторинга в связи с длительностью карантина в Украине.

«Во-первых, из-за карантинных ограничений в большинстве стран, часть документов для выполнения новых требований финмониторинга просто невозможно получить вовремя. А вот нарушение сроков может стоить, по оценкам предпринимателей, по меньшей мере несколько сотен тысяч гривень штрафов. Во-вторых, отсрочка даст возможность закончить подготовку всех подзаконных актов, а бизнесу - перенастроить свои процессы под новые требования», - пояснил депутат.

Кроме того, по его словам, новые правила могут усложнить работу волонтерских организаций, поскольку больше донейтов, например, через платежные системы, будут подпадать под финмониторинг и могут быть заблокированы.

«Это может создать риск для работы многочисленных волонтерских организаций, в частности тех, которые помогают больницам в борьбе с коронавирусом», - отметил Железняк.

Законопроект №3372 был зарегистрирован в Раде 21 апреля.