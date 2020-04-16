Рада поддержала законопроект о защите телекомсетей, увеличивающий ответственность за кражу кабелей

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2654 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)" от 20 декабря 2019 года.

Принятие законопроекта за основу поддержали 315 народных депутатов.

За сокращение на половину срока подачи правок и предложений ко второму чтению законопроекта проголосовали 267 народных депутатов.

Согласно тексту законопроекта, штрафы за нарушение правил охраны телекомсетей или их повреждение, если оно не привело к прекращению предоставления телекоммуникационных услуг, увеличиваются с 10-20 необлагаемых минимумов до 100-200, а для должностных лиц - от 50-200 до 300-400.

Умышленное повреждение или разрушение телекомсети, если это привело к прекращению телекомуслуг, будет наказуемо штрафом от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на тот же срок (ранее - штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 года, или ограничение свободы на срок до 2 лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или опасным способом, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Если же действия нанесли материальный ущерб в крупных размерах или повлекли тяжкие последствия, злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отметило Министерство цифровой трансформации Украины в сообщении на своей странице в Facebook, в период 2015-2019 годов было зафиксировано более 122 тыс. случаев краж и повреждений телекоммуникационных сетей. При этом в текущем году тенденция продолжается.

"Все помнят масштабный пожар, который случился на Крещатике в Киеве и привел к уничтожению телекоммуникационных сетей. Одной из причин увеличения количества преступлений, направленных на повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети, является несопоставимость последствий с наказанием, которое может быть применено к злоумышленникам", - отметило ведомство.

Минцифры также подчеркнуло, что эта ситуация может иметь серьезные последствия: невозможность вызова экстренных служб (101, 102, 103) в критические моменты и, как следствие, реальные и потенциальные человеческие жертвы; нарушение бизнес-процессов из-за отсутствия связи; сбои в координации системы госуправления; невозможность оповещения и координации действия населения во время пандемии.