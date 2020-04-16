Рада приняла в целом изменения в закон о местном самоуправлении

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении".

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №2653 проголосовали 264 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу указано, что проектом вносятся изменения в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", которыми предлагается ввести понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной громады.

Также предлагается до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабинет министров Украины определять административные центры и территории территориальных громад, и подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

В документе указано, что определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляется на основе утвержденных Кабинетом Министров Украины перспективных планов формирования территорий громад Автономной Республики Крым, областей.

Решение Кабинета Министров Украины об определении административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин.

Помимо этого, законопроект определяет, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей территориальных общин, территории которых утверждены Кабинетом Министров Украины на основании этого Закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года. В трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона органы власти обязаны подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о ликвидации и образовании районов.